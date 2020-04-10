Лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить - Путин
15:00 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить лидерство РФ в пилотируемой космонавтике.
"Среди безусловных приоритетов - развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство", - заявил глава государства на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.
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