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Лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить - Путин

15:00 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить лидерство РФ в пилотируемой космонавтике.

"Среди безусловных приоритетов - развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство", - заявил глава государства на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

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