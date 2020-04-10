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Мексика сократит добычу нефти

16:32 10.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мексика согласилась сократить добычу нефти. Страна будет производить в сутки на 100 тысяч баррелей меньше.

Как сообщил президент Андрес Обрадор, он согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом.

Накануне в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила снизить добычу на 100 тысяч бочек в сутки в ближайшие два месяца, при этом отказавшись от уменьшения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ по итогам вчерашних переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае и июне на 10 миллионов баррелей в сутки. Встреча государств-участников организации продолжится сегодня.  Говорит Москва

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