Глава союза журналистов РФ не исключает появления подделок пресс-карт в Москве
15:42 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава союза журналистов России Владимир Соловьев в воскресенье сообщил ТАСС о возможности распространения поддельных пресс-карт и удостоверений журналистов в Москве. Прием в московское отделение СЖР приостановлен.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Пропуск не требуется военнослужащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам, госслужащим и муниципальным служащим.
"Не исключаю [появление подделок]. Народ у нас талантливый. Тем более видов и вариантов пресс-карт и удостоверений разных много. Что касается удостоверения СЖР, то оно защищено специальной голограммой, как и многие удостоверения сейчас. Тут подделать сложно", - заявил Соловьев.
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