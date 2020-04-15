Очищающие почву от нефти бактерии обнаружены учеными "Роснефти" и нацпарка "Русская Арктика"

18:47

На острове Земля Александры обнаружены бактерии, которые могут стать основой инновационного препарата для очищения грунтов от нефтепродуктов. Микроорганизмы были найдены специалистами «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика» при заборе проб загрязненной почвы в местности, где до 2015 года размещались склады горюче-смазочных материалов.

Во время серии испытаний, проведенных в Федеральном исследовательском центре Биотехнологии РАН, обнаружилась необычная особенность бактерий - они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6°С). Эти микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефти, таким образом открытие способно помочь решить одну из главных экологических проблем арктических территорий. «Поскольку процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», - считает руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Проект «Чистая Арктика» - продолжение инициативы президента Владимира Путина по очистке арктических территорий, которая реализуется на архипелаге Земля Франца-Иосифа с 2012 года. Ранее «Роснефть», совместно с компанией «Иннопрактика», на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова разработали не имеющий аналогов препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.

