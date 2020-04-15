Очищающие почву от нефти бактерии обнаружены учеными "Роснефти" и нацпарка "Русская Арктика"
18:47 15.04.2020
Во время серии испытаний, проведенных в Федеральном исследовательском центре Биотехнологии РАН, обнаружилась необычная особенность бактерий - они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6°С). Эти микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефти, таким образом открытие способно помочь решить одну из главных экологических проблем арктических территорий. «Поскольку процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», - считает руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.
Проект «Чистая Арктика» - продолжение инициативы президента Владимира Путина по очистке арктических территорий, которая реализуется на архипелаге Земля Франца-Иосифа с 2012 года. Ранее «Роснефть», совместно с компанией «Иннопрактика», на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова разработали не имеющий аналогов препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.
НОВОСТИ
- 18:55 15.04.2020
- Медведев: В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс...
- 18:40 15.04.2020
- Восстановление рынка может занять несколько лет - Fitch
- 18:35 15.04.2020
- Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью
- 18:20 15.04.2020
- В Кремле рассмотрят предложение ветеранских организаций о переносе парада Победы
- 17:53 15.04.2020
- Введение пропусков в Москве не осложнило снабжение магазинов сети "Азбука вкуса"
- 17:40 15.04.2020
- Полицейские задержали мужчину, сообщившего о "минировании" станций метро в Москве
- 17:26 15.04.2020
- Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
- 17:12 15.04.2020
- В одном из зоопарков Германии предположили, что вскоре одних животных могут начать скармливать другим
- 17:00 15.04.2020
- Компании, торгующие непродовольственными товарами, включат в список пострадавших - Путин
- 16:55 15.04.2020
- Росатом проводит стерилизацию медицинских систем, необходимых для тестирования COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать