Сбербанк отменил плату за использование онлайн-сервиса по возмещению налогов из бюджета
19:01 16.04.2020 Источник: НГ-Online
Сбербанк до 31 мая отменил плату за сервис "Возмещение из бюджета НДС и акцизов". Это одна из мер поддержки бизнеса в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса: в условиях, когда отделения Федеральной налоговой службы не работают, клиенты банка продолжат оформлять возврат налогов, причем уже бесплатно. Сейчас онлайн-сервис Сбербанка - единственная возможность оформить возврат НДС в нерабочие дни, то есть до 30 апреля.
Сбербанк - первый и единственный банк в России, предоставляющий корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Это стало возможным благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.
Данная услуга позволяет сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будет осуществляться бесплатно. Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней.
"Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно, - пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Конечно, это только одна из мер, которые принял Сбербанк, чтобы поддержать своих корпоративных клиентов. Но мы надеемся, что общими усилиями мы поможем российскому бизнесу справиться с сегодняшней ситуацией".
Владимир Полканов
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