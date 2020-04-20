Десять стран, входящих в Совет Европы, ограничили права человека из-за пандемии

09:05 Источник: Ведомости

Лишь 10 из 47 стран – членов Совета Европы уведомили генерального секретаря организации об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях (ст. 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в обзоре «Ограничение прав граждан в странах Совета Европы на фоне пандемии вируса COVID-19», подготовленном Комитетом против пыток. России в этом перечне нет, хотя факт такого уведомления может облегчить государству отстаивание своей правоты в случае оспаривания его действий в Страсбургском суде, поясняют правозащитники.

Пока об отступлении от обязательств в связи с пандемией генсека Совета Европы уведомили 10 стран – Албания, Армения, Эстония, Грузия, Латвия, Северная Македония, Молдавия, Румыния, Сан-Марино и Сербия.

Например, Армения объявила ЧП, при котором могут ограничиваться права на личную свободу, свободу передвижения и право собственности. А Эстония ввела на полтора месяца (до 1 мая) режим ЧС, предупредив о возможном отступлении от соблюдения прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, на уважение частной и семейной жизни, на свободу собраний и объединений, на образование, на защиту собственности и свободу передвижения. Ведомости