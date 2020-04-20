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НОВОСТИ

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

10:32 20.04.2020 Источник: Известия

Пресс-служба Шестого флота США во второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем. По данным американских военных, инцидент произошел 19 апреля.

«P-8A Poseidon ВМС США… в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», — цитирует заявление ТАСС. Отмечается, что первый перехват ВМС США расценивают как «безопасный и профессиональный», а второй якобы нес угрозу для экипажа, так как российский истребитель приблизился на расстояние менее 8 м.

15 апреля военные США делали схожее заявление. Утверждалось, что Су-35 перехватил P-8A Poseidon и приблизился к нему ближе чем на 8 м. В связи с этим экипаж американского самолета испытал турбулентность. При этом Шестой флот заверил, что P-8A Poseidon не провоцировал Су-35.

В Минобороны России пока не прокомментировали эти заявления.  Известия

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