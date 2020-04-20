Губернатор Псковской области попросил перенести весенний призыв на июнь
11:05 20.04.2020 Источник: Интерфакс
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит перенести начало весеннего призыва в регионе для обеспечения безопасности призывников в условиях распространения коронавируса.
Как ранее сообщал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, призывные комиссии в этом году должны начать работать в мае.
"Вместе с тем как раз в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе. Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом", - заявил Ведерников в ходе совещания с полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.
По его словам, в ходе призывной компании планируется призвать 860 человек из Псковской области, при этом на призывные комиссии должно отправиться около 3,5 тысячи человек. При этом в регионе могут ежедневно проводить около 360 тестов на коронавирус.
"Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска - только на тестирование призывников. Это недопустимо", - отметил губернатор.
Как сообщил Ведерников газете "Коммерсант", он предлагает сдвинуть сроки призыва на месяц. "Если призыв начнется в июне, мы сможем подготовиться: закупить тесты, защиту. Конечно, если у Минобороны есть острая необходимость провести призыв в назначенные сейчас сроки, мы это можем сделать. Но если есть возможность, то просим прислушаться к нам", - отметил глава региона.
Как сообщается на сайте администрации области, полпред президента в СЗФО поддержал предложение.
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