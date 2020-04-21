У берегов Африки пираты захватили судно, на котором могут быть россияне

10:00 Источник: Эхо Москвы

Неизвестные захватили у берегов Африки судно, на котором могут быть россияне. Пираты атаковали контейнеровоз Tommi Ritscher в Гвинейском заливе недалеко от Бенина. 11 членов экипажа смогли закрыться в специальном защищенном помещении, передает агентство «Интерфакс».

При этом восемь человек могли попасть в плен к нападавшим. Посольство России в Бенине и Того проверяет информацию о соотечественниках на борту. В дипмиссии сказали агентству РИА Новости, что пока обращений от российских граждан не получали. Эхо Москвы