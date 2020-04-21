Часть гражданского населения сможет получать медпомощь в воинских частях - проект приказа Минобороны РФ
12:05 21.04.2020 Источник: Интерфакс
Военно-медицинские части смогут оказывать помощь не только военнослужащим, но и части гражданского населения, говорится в проекте приказа министра обороны РФ.
Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту приказа, "при отсутствии по месту жительства в военном городке военно-медицинских частей и организаций Минобороны России медицинская помощь оказывается в военно-медицинских подразделениях Вооруженных сил".
В таком случае медпомощь будет оказываться отставным офицерам с выслугой более 20 лет, членам семей офицеров и родственникам военнослужащих, потерявшим кормильца. Кроме того, по согласованию помощь смогут получить служащие других силовых структур.
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