Часть гражданского населения сможет получать медпомощь в воинских частях - проект приказа Минобороны РФ

12:05 Источник: Интерфакс

Военно-медицинские части смогут оказывать помощь не только военнослужащим, но и части гражданского населения, говорится в проекте приказа министра обороны РФ.

Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, "при отсутствии по месту жительства в военном городке военно-медицинских частей и организаций Минобороны России медицинская помощь оказывается в военно-медицинских подразделениях Вооруженных сил".

В таком случае медпомощь будет оказываться отставным офицерам с выслугой более 20 лет, членам семей офицеров и родственникам военнослужащих, потерявшим кормильца. Кроме того, по согласованию помощь смогут получить служащие других силовых структур.