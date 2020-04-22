Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей

12:00 Источник: Интерфакс

Подготовленные правительством РФ поправки в закон "О полиции" расширяют права полицейских, в частности, предусматривая их право на вскрытие автомобиля, на оцепление жилых домов, на ограждение мест проведения массовых мероприятий.

Соответствующий законопроект на этой неделе был одобрен правительством и готов ко внесению в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате нижней палаты парламента РФ. Текст проекта закона имеется в распоряжении "Интерфакса".

Законопроект, в частности, предлагает предоставить полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" место проведения публичных массовых мероприятий.



Пполицию предлагается наделить правом осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него, в частности, для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления. Это также станет возможно "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".



При этом предусматривается, что "не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие".

Проект закона также предусматривает предоставление полиции права проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов (в действующем законе возможно блокирование "участков местности").

Согласно документу, "в границах оцепления (блокирования) полиция может осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства.

В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы, полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территорию, в жилые помещения, где проводится оцепление или его выход за приделы оцепления, говорится в проекте закона.

Проект закона предлагает предоставить сотруднику полиции "с обнаженным огнестрельным оружием" право применить оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Статью 30 действующего закона о полиции предлагается дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".