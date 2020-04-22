Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин

16:32 Источник: Эхо Москвы

Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в России инфицированных почти 58 тысяч, за сутки зафиксировано более 5 тысяч 200 новых случаев. Эхо Москвы