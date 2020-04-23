Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус.

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей", - сказал глава государства на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Путин подчеркнул: "Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально- экономические потери - наша общая важнейшая задача".