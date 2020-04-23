Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса
15:00 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус.
"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей", - сказал глава государства на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Путин подчеркнул: "Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально- экономические потери - наша общая важнейшая задача".
НОВОСТИ
- 16:00 23.04.2020
- Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей - ЦБ РФ
- 15:32 23.04.2020
- Коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России - Минтруд
- 15:25 23.04.2020
- Афганский спецназ уничтожил крупного командира талибов
- 15:12 23.04.2020
- Меркель призвала готовиться к долгому периоду пандемии - СМИ
- 14:32 23.04.2020
- Потребление спиртного может возрасти из-за нового ГОСТа - эксперт
- 14:12 23.04.2020
- ВС Ирана готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны - командующий КСИР
- 14:00 23.04.2020
- Освобожден от должности начальник Военно-медицинской академии
- 13:32 23.04.2020
- Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Москве за сутки возросло до 1 900
- 13:25 23.04.2020
- Красноярский алюминиевый завод благоустроит дворовые территории в Красноярске
- 13:20 23.04.2020
- В Петербурге продлили срок служения в храмах без прихожан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать