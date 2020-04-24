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Экономисты Deutsche Bank подсчитали когда и при каких условиях будут исчерпаны средства российского ФНБ

09:05 24.04.2020 Источник: РБК

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, датированном 23 апреля (есть у РБК).

Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», — пишут аналитики.

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