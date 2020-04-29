Волгоградские археологи проверят сохранность курганных могильников

18:42 Источник: НГ-Online

В Волгоградской области началась инвентаризация состояния памятников археологии, являющихся объектами культурного наследия федерального значения. Как рассказал «НГ» директор ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» доктор исторических наук Александр Клейтман, к числу таких археологических памятников относятся курганные могильники, одиночные курганы и курганные группы.

«В первом полугодии текущего года в рамках государственного задания будут обследованы 70 объектов археологического наследия, которые находятся в Городищенском и Дубовском районах Волгоградской области», - пояснил Александр Клейтман.

Планируется, что в ходе работ будут выявлены основные факторы негативного влияния на состояние объектов культурного наследия, а также определен комплекс административных мер, направленных на обеспечение их сохранности.

Андрей Серенко