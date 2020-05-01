Потребление пиратского контента в период самоизоляции выросло - эксперт
09:50 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские пользователи, несмотря на открытый в период самоизоляции бесплатный доступ ко множеству онлайн-платформ, продолжают потреблять пиратский контент. Опрошенные ТАСС эксперты призывают в связи с этим к скорейшим мерам совершенствования антипиратского законодательства РФ.
"Потребление на легальных и на пиратских ресурсах растет равномерно в период самоизоляции. Люди не меняют своих привычек - если они пользовались легальными сервисами, то они стали больше пользоваться легальными сервисами, если пользовались пиратскими сайтами, то больше пользуются именно ими или как-то комбинируют это между собой", - сказал ТАСС гендиректор Ассоциации "Интернет- видео" Алексей Бырдин. Он напомнил, что, по данными Mediascope, рост аудитории легальных и пиратских сервисов равномерный. Легальные сервисы выросли на 45% и пиратские тоже прибавили порядка 45%.
В период самоизоляции благодаря проведенной промо- кампании легальным сервисам удастся часть аудитории сохранить после окончания тестовых периодов, считает эксперт. "Объективно легальные платформы представляют качественный сервис, у них огромные каталоги фильмов, сериалов, анимации. Я надеюсь, люди станут переводить привычку на легальные рельсы, тем самым, пропорция будет складываться в нашу пользу", - сказал он.
НОВОСТИ
- 10:15 01.05.2020
- На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
- 09:40 01.05.2020
- Режим самоизоляции в Австрии отменяют с 1 мая, но ограничения остаются
- 09:30 01.05.2020
- Переводы по номеру мобильного телефона до 100 тыс. рублей будут без комиссий
- 22:40 30.04.2020
- Регионы получили рекомендацию досрочно завершить учебный год
- 22:00 30.04.2020
- Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы
- 21:20 30.04.2020
- РПЦ вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма ВС - Кураев
- 20:40 30.04.2020
- Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян оставаться дома
- 20:15 30.04.2020
- Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов
- 20:00 30.04.2020
- Продолжительность приемной кампании в вузы сокращаться не будет - министр просвещения РФ
- 19:30 30.04.2020
- В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска будут проверять с помощью системы фотовидеофиксации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать