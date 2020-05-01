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Потребление пиратского контента в период самоизоляции выросло - эксперт

09:50 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пользователи, несмотря на открытый в период самоизоляции бесплатный доступ ко множеству онлайн-платформ, продолжают потреблять пиратский контент. Опрошенные ТАСС эксперты призывают в связи с этим к скорейшим мерам совершенствования антипиратского законодательства РФ.

"Потребление на легальных и на пиратских ресурсах растет равномерно в период самоизоляции. Люди не меняют своих привычек - если они пользовались легальными сервисами, то они стали больше пользоваться легальными сервисами, если пользовались пиратскими сайтами, то больше пользуются именно ими или как-то комбинируют это между собой", - сказал ТАСС гендиректор Ассоциации "Интернет- видео" Алексей Бырдин. Он напомнил, что, по данными Mediascope, рост аудитории легальных и пиратских сервисов равномерный. Легальные сервисы выросли на 45% и пиратские тоже прибавили порядка 45%.

В период самоизоляции благодаря проведенной промо- кампании легальным сервисам удастся часть аудитории сохранить после окончания тестовых периодов, считает эксперт. "Объективно легальные платформы представляют качественный сервис, у них огромные каталоги фильмов, сериалов, анимации. Я надеюсь, люди станут переводить привычку на легальные рельсы, тем самым, пропорция будет складываться в нашу пользу", - сказал он.

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