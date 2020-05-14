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Меркель подтвердила взлом своей электронной почты российскими хакерами в 2015 году

09:32 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Ангела Меркель подтвердила взлом своей электронной почты российскими хакерами. Доказательства причастности России ко взлому не помогают налаживанию отношений двух стран, добавила она. Глава немецкого правительства сказала, что Берлин в то же время настроен на улучшение отношений с Москвой.

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что 5 лет назад российская военная разведка получила доступ к электронным письмам немецкого канцлера, которые хранились в ее офисном компьютере. Российское правительство отрицает причастность ко взлому.  Эхо Москвы

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