Меркель подтвердила взлом своей электронной почты российскими хакерами в 2015 году

09:32 Источник: Эхо Москвы

Ангела Меркель подтвердила взлом своей электронной почты российскими хакерами. Доказательства причастности России ко взлому не помогают налаживанию отношений двух стран, добавила она. Глава немецкого правительства сказала, что Берлин в то же время настроен на улучшение отношений с Москвой.

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что 5 лет назад российская военная разведка получила доступ к электронным письмам немецкого канцлера, которые хранились в ее офисном компьютере. Российское правительство отрицает причастность ко взлому. Эхо Москвы