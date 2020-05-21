НАТО собирается 22 мая на экстренное заседание по поводу выхода США из ДОН

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов "созвано в пятницу в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу". Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в Брюсселе.