Для сдерживания России и Китая Америке 355 военных кораблей мало - Пентагон

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не смогут успешно сдерживать Китай или Россию, если в распоряжении американских ВМС через 30 лет будет 355 кораблей, как предусмотрено текущим планом. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер в интервью журналисту Хью Хьюитту.

"Я считаю, что 355 кораблей - это слишком мало. Я считаю, что нам потребуется более многочисленный флот. Я думаю, что его состав будет несколько иным", - сказал Эспер. По его оценке, американским ВМС нужно больше подводных лодок, полностью или частично беспилотных кораблей, чтобы в том числе противостоять "Китаю или России". По его словам, усилия американских военных в настоящее время нацелены на то, чтобы "обеспечить сдерживание Китая и, если потребуется, бороться и одержать победу над Китаем".