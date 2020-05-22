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НОВОСТИ

Подмосковье отменяет пропуска с 23 мая

19:18 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система цифровых пропусков перестанет действовать на территории Московской области с 23 мая, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника [их] нужно оформить на mos.ru. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - написал губернатор на своей странице в "Инстаграм".

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