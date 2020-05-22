В НАТО озвучили условия возможного возвращения США в Договор по открытому небу

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает, что России должна отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией", в обмен на что США могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания Совета НАТО.

Как подчеркивается в документе, страны альянса считают, что Россия не выполняет ДОН, и призывают РФ "вернуться к полному выполнению этого договора", что, с точки зрения НАТО, позволит его сохранить после одностороннего решения США о выходе из него.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о якобы имевших место нарушениях договора.

