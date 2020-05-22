0
0
169
НОВОСТИ

В НАТО озвучили условия возможного возвращения США в Договор по открытому небу

19:45 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает, что России должна отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией", в обмен на что США могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания Совета НАТО.

Как подчеркивается в документе, страны альянса считают, что Россия не выполняет ДОН, и призывают РФ "вернуться к полному выполнению этого договора", что, с точки зрения НАТО, позволит его сохранить после одностороннего решения США о выходе из него.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о якобы имевших место нарушениях договора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 22.05.2020
Пик заболевания COVID-19 в Москве был в апреле - Ракова
0
51
20:17 22.05.2020
С 8 июня прибывшим в Британию иностранцам придется отбыть две недели в карантине
0
102
19:18 22.05.2020
Подмосковье отменяет пропуска с 23 мая
0
193
18:30 22.05.2020
Для сдерживания России и Китая Америке 355 военных кораблей мало - Пентагон
0
231
18:17 22.05.2020
В колледжи в этом году будут зачислять по аттестатам - Кравцов
0
211
17:40 22.05.2020
РФ не приемлет выдвигаемые США ультиматумы по Договору об открытом небе - МИД
0
334
17:12 22.05.2020
Воздушный трафик по миру упал в 20-25 раз с начала пандемии – президент Boeing в РФ и СНГ
0
282
17:00 22.05.2020
10 стран ЕС заявили, что сожалеют о планах США выйти из Договора по открытому небу
0
301
16:32 22.05.2020
Ким Чен Ын вновь не появлялся на публике в течение 3 недель
0
279
16:12 22.05.2020
Коронавирусом в России могли переболеть 14% населения - СМИ
0
357

Возврат к списку