Европа предложила России и США пересмотреть свои позиции по ДОН
21:25 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а Россию - вернуться к выполнению договора в полном объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля.
"Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение [о выходе из договора]", - говорится в заявлении.
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