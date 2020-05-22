Европа предложила России и США пересмотреть свои позиции по ДОН

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а Россию - вернуться к выполнению договора в полном объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля.

"Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение [о выходе из договора]", - говорится в заявлении.