У руководства США появиться идея создавать "собственный" ВОЗ
09:31 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте отдела, который будет заниматься глобальными мерами реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом в пятницу сообщила газета "Политико" со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Как отмечает издание, идея создания специального подразделения внутри внешнеполитического ведомства возникла на фоне отсутствия согласованности различных организаций страны в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, новый отдел американского дипведомства отчасти будет дублировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взносы в которую США приостановили до проведения оценки ее роли в сокрытии данных о распространении инфекции. Трамп не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.
"В соответствии с предложенной инициативой Госдепартамент назначит координатора, который будет наблюдать практически за каждым аспектом подготовки к пандемиям и реагирования на них: от распределения вакцин и медицинских препаратов по всему миру до разработки современных протоколов для предотвращения распространения вспышек [инфекционных заболеваний]", - пишет издание. По данным "Политико", возглавить подразделение в случае его учреждения может координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.
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