Данные по распространению коронавируса в мире на 21 мая

09:40 Источник: Интерфакс

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.