Данные по распространению коронавируса в мире на 21 мая
09:40 23.05.2020 Источник: Интерфакс
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
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