Известная компания по прокату автомобилей Hertz подала в США заявление о банкротстве
09:46 23.05.2020 Источник: РБК
«Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ее некоторые дочерние компании в США и Канаде подали добровольные ходатайства о реорганизации в соответствии с Главой 11 в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр», — говорится в сообщении Hertz.
Состояние компании ухудшилось после того, как распространение COVID-19 обрушило спрос на аренду машин и привело к резкому снижению выручки.
Hertz была основана в 1918 году в США. По данным на сайте компании, на сегодняшний день под ее брендом действуют 10,2 тыс. пунктов проката по всему миру.
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