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В США задумались о возобновлении ядерных испытаний - СМИ

10:00 23.05.2020 Источник: Интерфакс

Высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников испытания, его осуществление будет способствовать поведению переговоров по СНВ, в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.

Встреча завершилась без конкретного решения, однако один из источников сказал, что "очень похоже на то, что разговор будет продолжен".

Другой источник сообщил, что в конечном итоге преобладало мнение, что в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, следует прибегнуть к другим мерам и воздержаться от возобновления испытаний.

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