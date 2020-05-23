Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

12:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антитела к коронавирусу обнаружены у 12% из более чем 50000 жителей Москвы, прошедших исследование на иммунитет к этой инфекции. По словам главы Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, масштабное исследование популяционного иммунитета стартовало в столице РФ 15 мая.

"Мы на сегодня имеем уже более 50000 обследованных москвичей, это только начало. Из более чем 50000 обследованных, у 12,5% москвичей выявлены антитела. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», - заявил глава департамента, который отметил, что, всего планируется протестировать 3-6 млн горожан.

В Москве используют иммунохемилюминесцентный анализ, позволяющий выявить наличие, либо отсутствие в крови пациентов антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). Участие в иследовании для пациентов бесплатное, тестирование при этом добровольное.