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Полиция ведет переговоры с человеком, захватившем заложников в отделении Альфа-Банка в Москве

14:44 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников в офисе Альфа-банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взорвать это учреждение. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный захватил пятерых заложников в здании Альфа- банка на Земляном валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка - не менее пяти заложников", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри",- заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником.

Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников в Альфа-банке на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка в Москве перекрыто в связи со спецоперацией из-за захвата заложников в отделении Альфа- банка. Об этом сообщили ТАСС в субботу в информационном центре московского транспорта.

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