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Тихон (Шевкунов): Путин, скорее всего, опешил от своего портрета в храме

19:32 23.05.2020

Мозаика с изображением главы СССР Иосифа Сталина в храме Минобороны РФ изначально была неуместна. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента РФ Владимира Путина, - пишет URA.ru.

«При всем понимании, что Сталин великий государственный деятель, его изображение в храме совершенно неуместно. <…> Мозги включать иногда [надо], вот тогда будет меньше проблем!» — заявил священник в беседе с «Царьградом». Также он рассказал, что Путин, скорее всего, «опешил» от появления своего изображения в этом храме.

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