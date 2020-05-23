Тихон (Шевкунов): Путин, скорее всего, опешил от своего портрета в храме

19:32

Мозаика с изображением главы СССР Иосифа Сталина в храме Минобороны РФ изначально была неуместна. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента РФ Владимира Путина, - пишет URA.ru.