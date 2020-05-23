Тихон (Шевкунов): Путин, скорее всего, опешил от своего портрета в храме
19:32 23.05.2020
Мозаика с изображением главы СССР Иосифа Сталина в храме Минобороны РФ изначально была неуместна. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента РФ Владимира Путина, - пишет URA.ru.
«При всем понимании, что Сталин великий государственный деятель, его изображение в храме совершенно неуместно. <…> Мозги включать иногда [надо], вот тогда будет меньше проблем!» — заявил священник в беседе с «
НОВОСТИ
- 19:00 23.05.2020
- Дональд Трамп собирается лично проводить на орбиту корабль Crew Dragon
- 17:15 23.05.2020
- Для верующих вновь открывается Храм Гроба Господня в Иерусалиме
- 17:09 23.05.2020
- Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19
- 16:00 23.05.2020
- Помощник президента США: Мы будем работать над новым договором по СНВ
- 15:30 23.05.2020
- Неизвестный, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка в Москве задержан
- 15:02 23.05.2020
- В посольстве России в Кабуле появились на свет два птенца-павлина
- 14:55 23.05.2020
- Рябков: Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет
- 14:44 23.05.2020
- Полиция ведет переговоры с человеком, захватившем заложников в отделении Альфа-Банка в Москве
- 14:32 23.05.2020
- В отделении Альфа-Банка в Москве произошел захват заложников - СМИ
- 14:10 23.05.2020
- Рестрораторы обратились к властям с просьбой изменить рекомендации по выходу из каратнина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать