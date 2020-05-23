В США испытали лазерную пушку для воздушного боя - СМИ

20:19 Источник: Газета.Ru

Военные США испытали способное уничтожать самолеты в воздухе лазерное оружие. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота ВМС Соединенных Штатов Америки.

Как стало известно, испытания были проведены 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. В ходе них лазером был сбит беспилотник. Видео, на котором это показано, опубликовано в YouTube.

В американском ведомстве заявили, в испытаниях принял участие корабль-амфибия USS Portland. На этом судне и находится данная установка. Как сообщается, это «класс лазера высокой энергии», его мощность составляет около 150 киловатт.