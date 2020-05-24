Среди заразившихся коронавирусом сотрудников ЦПК нет космонавтов
13:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 20 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) заразились коронавирусной инфекцией с марта по настоящее время. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ЦПК.
"По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК", - отметили в Центре, подчеркнув, что по состоянию на 24 марта полностью выздоровели 13 человек.
В ЦПК пояснили, что "космонавтов среди заболевших нет, тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно".
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