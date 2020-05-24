Среди заразившихся коронавирусом сотрудников ЦПК нет космонавтов

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) заразились коронавирусной инфекцией с марта по настоящее время. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ЦПК.

"По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК", - отметили в Центре, подчеркнув, что по состоянию на 24 марта полностью выздоровели 13 человек.

В ЦПК пояснили, что "космонавтов среди заболевших нет, тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно".