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Новикомбанк стал лидером по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала

19:00 29.07.2020

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Фото пресс-службы Новикомбанка
Новикомбанк, согласно материалам Банка России, стал лидером отрасли по ряду ключевых показателей. Согласно отчетности опорного банка госкорпорации «Ростех», за 6 месяцев 2020 года показатель прироста его капитала увеличился на 20,8%. Это лучший результат в отрасли. По рентабельности капитала (30,17%) Новикомбанк также оказался на первом месте среди топ-100 банков РФ. Как полагают в банке, сохранить лидерство несмотря на сложные финансово-экономические условия отчетного периода компании помогло эффективное использование имеющихся ресурсов.

«Мы неоднократно подчеркивали, что залог любого долгосрочного успеха даже в самых сложных условиях – взвешенная, грамотно выверенная стратегия и профессиональная команда, – отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. – Эффективная реализация бизнес-модели с низким кредитным риском и максимальным использованием капитала банка – результат высокого уровня экспертизы. Благодаря этому Новикомбанк демонстрирует хорошие показатели деятельности, что помогает сохранять низкие операционные издержки со стабильно растущей прибылью на фоне грамотного управления активами и пассивами банка».

Согласно отчетности Новикомбанка, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру первой половины года, активы компании выросли на 7,7%, до 508 млрд рублей. Основным драйвером роста бизнеса был кредитный портфель, который по итогам отчетного периода увеличился на 21,9%, серьезно превысив показатели банковской системы за тот же период. К 1 июля он был в районе отметки в 400 млрд рублей и Новикомбанк занимает лидирующие позиции по темпам его роста. Прогресс обеспечили целенаправленное кредитование высокотехнологичного сектора экономики, поддержки банком проектов диверсификации и финансирование программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия «Ростеха». Заемщиками Новикомбанка являются ведущие предприятия самолето – и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других наукоемких отраслей.

По итогам отчетного периода прибыль Новикомбанка составила более 8 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2019 года на 49% и позволяет банку занимать лидирующие позиции по темпам прироста прибыли. Новикомбанк также четвертый год сохраняет лучшее для отрасли соотношение издержек и доходов (показатель cost to income), не превысившее по итогам отчетного периода 25%.

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