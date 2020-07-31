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Благодаря выполнению экологических показателей РУСАЛ добился снижения ставки по кредиту

01:31 30.07.2020

Компания РУСАЛ сообщила о выполнении ключевых показателей эффективности (KPI) в области устойчивого развития за 2019 год, к которым привязана сделка предэкспортного финансирования на сумму 1 085 млн долл. США, заключенная в октябре 2019 года. Все ключевые показатели в области устойчивого развития были выполнены или перевыполнены, в результате чего процентная ставка по кредиту будет снижена.

Ключевые показатели в области устойчивого развития связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж продукции под брендом ALLOW - алюминия РУСАЛа с низким углеродным следом, для производства которого используется гидроэнергетика. KPI также определяют данные по снижению углеродного следа и выбросов фторидов.

Оценка выполнения показателей и верификация проводится ежегодно независимой специализированной компанией. Благодаря выполнению заданных KPI в области устойчивого развития процентная ставка по кредиту будет снижена до 2,1%. Снижение ставки действует вплоть до следующей оценки и отчета о выполнении показателей в области устойчивого развития, что произойдет примерно в середине 2021 года.

"Мы рады подтвердить выполнение компанией ключевых показателей в области устойчивого развития, которые включают в себя сокращение выбросов и увеличение продаж низкоуглеродного алюминия ALLOW. РУСАЛ в очередной раз доказывает приверженность своей политике в области устойчивого развития, а также лучшим практикам ESG, что уже неоднократно отмечалось независимыми экспертами и международными рейтинговыми ESG-агентствами, - отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин. - Мы рады, что деятельность компании в области устойчивого развития может быть включена в финансовые инструменты. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, мы продолжаем следовать нашим социальным и экологическим целям, которые всегда остаются неотъемлемой частью корпоративной стратегии РУСАЛа".

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