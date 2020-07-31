Большинство пострадавших от подтопления в подмосковной Рузе получили компенсацию

17:20

Фото Дениса Трудникова

Губернатор Московской областипроверил ход работ по ликвидации последствий наводнения в Рузском городском округе и пообщался с жителями, которых затронула стихия.

В результате обильных осадков 7, 8 и 9 июля пострадали частный сектор и четыре автомобильные дороги. Благодаря слаженным действиям профильных служб и ведомств, удалось избежать человеческих жертв.

"Через два дня мы уже восстановили движение, но все работы, активная фаза, велись в течение недели, - сказал Андрей Воробьёв. - Слава Богу, жители все живы".

По поручению губернатора за сутки был восстановлен проезд по Волоколамскому шоссе: отремонтирована проезжая часть, тротуар, заменено барьерное ограждение, восстановлены опоры освещения. Также отремонтирован мост через реку Городянка на ул. Городянская, что позволило обеспечить движение автомобилей и пешеходов. В русле реки и на участках жителей проведены работы по уборке мусора - вывезено порядка 2 тыс. т. Оперативно выполнены восстановительные работы на Красной улице, на Красноармейской завершается устройство заборов, пешеходных дорожек, благоустройство газонов.

"Компенсацию получили, и от социальной защиты получили деньги, сейчас, как говорится, благоустройство идет, занимаемся реконструкцией дома", - рассказал житель одного из пострадавших домов Александр Шипицын.

По поручению губернатора жителям Рузы, оставшимся без домов, выплачено по 2 млн руб. На частично поврежденные выделено по 300 тыс. руб. На текущие расходы и покупку необходимых вещей предусмотрена экстренная социальная помощь в размере 30 тыс. руб. на каждого члена семьи.

"Как Андрей Юрьевич обещал, выплатили 2 млн руб. и по 30 тыс. на каждого человека из семьи. Сделали улицу, заборы поставили, - рассказал журналистам Илья Шорин, потерявший жилье. - Строиться будем. С семьей все в порядке, нам сняли квартиру, мы пока временно проживаем там".