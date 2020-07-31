Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин впервые был назначен епископом Римско-католической церкви, рассказал в четверг ТАСС канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.

Информация о том, что Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина епископом-помощником архиепархии, появилась на сайте Конференции католических епископов России (ККЕР) ранее в четверг. "В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского", - сказал ТАСС Ковалевский.