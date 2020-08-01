С 15 августа возобновится авиасообщение по маршруту Москва-Женева-Москва
14:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения с Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва - Женева - Москва. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", - сообщили в штабе.
В штабе добавили, что также с 1 августа вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача, регулирующее порядок прибытия в Россию воздушным транспортом. Документ будет опубликован на сайте Роспотребнадзора.
НОВОСТИ
- 20:10 01.08.2020
- В пансионате для пожилых где умерли от коронавируса два пациента проводится проверка прокуратурой Карелии
- 19:20 01.08.2020
- Перед возвращением на Землю американские астронавты провели церемонию прощания с экипажем МКС
- 19:10 01.08.2020
- В ночь на 2 и 3 августа в южной части неба можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном
- 18:20 01.08.2020
- В ДТП с автобусом в Севастополе потрадали 14 человек, в том числе 6 детей
- 18:10 01.08.2020
- Минздрав РФ планирует сделать вакцину от коронавируса бесплатной
- 17:20 01.08.2020
- Берлин: Более 17 тысяч противников эпидемиологических мер прошлись шествием через центр города
- 17:10 01.08.2020
- Граница между РФ и Абхазией, закрытая из-за пандемии, вновь открыта
- 16:20 01.08.2020
- На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны не менее 13 человек
- 16:10 01.08.2020
- Посол РФ в Белоруссии настаивает на скорейшем освобождении задержанных ранее российских граждан
- 15:20 01.08.2020
- Франция: Следствие против Депардье по делу об изнасиловании могут возобновить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать