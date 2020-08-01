С 15 августа возобновится авиасообщение по маршруту Москва-Женева-Москва

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения с Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва - Женева - Москва. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", - сообщили в штабе.

В штабе добавили, что также с 1 августа вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача, регулирующее порядок прибытия в Россию воздушным транспортом. Документ будет опубликован на сайте Роспотребнадзора.