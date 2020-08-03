МКБ начал выдавать кредиты с доставкой на дом

14:28

Московский кредитный банк (МКБ) запустил сервис доставки дебетовых карт, который позволяет взять кредит наличными новым клиентам. Оформить заявку на кредит и получить финансы можно без посещения офиса банка, при помощи через интернет-сайта МКБ или мобильного банка «МКБ Онлайн».

Для получения карты нужно на сайте МКБ (https://mkb.ru ) или через контакт-центр оформить доставку дебетовой карты на дом. Затем клиент авторизуется в личном кабинете на сайте или в «МКБ Онлайн» и заполняет заявку на нецелевой кредит. Когда банк примет положительное решение по кредиту, деньги будут доступны клиенту на специально открытом счете прямо в «МКБ Онлайн».

«Как современный и технологичный финансовый институт, мы стремимся к тому, чтобы максимально расширить перечень банковских продуктов и услуг, доступных для получения в режиме онлайн, без посещения офисов банка, – отмечает руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. – Совсем недавно мы предложили оформить кредит онлайн для уже действующих клиентов банка. Теперь же все желающие могут заказать карту МКБ и оформить кредит не выходя из дома». Отметим, что клиенты банка также дистанционно, через систему «МКБ Онлайн» также могут отслеживать график ежемесячных платежей по кредиту.