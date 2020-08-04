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НОВОСТИ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва

19:20 04.08.2020 Источник: Интерфакс

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.

По первоначальным данным, трагическое происшествие, в результате которого пострадали десятки человек, произошло из-за пожара на складе пиротехники. На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба.

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