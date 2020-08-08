Выйти из кризиса в Ливане можно только путем досрочных выборов - премьер
20:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение досрочных выборов становится единственным решением для выхода из кризиса в Ливане. Об этом заявил в субботу в телеобращении к гражданам премьер-министр Хасан Диаб.
"Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы", - заявил он. Диаб пообещал на предстоящем во вторник заседании кабинета выдвинуть такую инициативу. По его мнению, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы "подготовить национальное решение".
Выступление премьера прозвучало на фоне массовых уличных протестов, охвативших ливанскую столицу.
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