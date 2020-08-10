Президент Португалии заявил, что не помогает Хуану Карлосу I с переездом в республику

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отрицает, что помогает экс-главе испанского государства Хуану Карлосу I в поиске жилья в республике. Об этом сообщило агентство ЭФЭ.

Некоторые СМИ высказывали предположения, что почетный король Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в 2014 году) может планировать переехать в португальский муниципалитет Кашкайш, где провел часть своего детства. "Я ничего не знаю, и мне не нужно знать ничего, кроме того, что пишут в прессе", - уточнил Ребелу ди Соуза.

"Президент республики не должен вмешиваться [в подобные вопросы], потому что любое вмешательство вызовет проблемы в отношениях с королем Испании Филиппом VI, с которым я поддерживаю очень крепкую и теплую дружбу", - добавил он.

3 августа стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну - королю Филиппу VI - о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала: в Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с зарубежными счетами, возможно принадлежащими ему.

Сейчас нет официальной информации, куда направился почетный король. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что бывший глава государства мог уехать в Абу-Даби. При этом не исключается, что ОАЭ не является конечным пунктом назначения почетного короля.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.