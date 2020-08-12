Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
16:12 12.08.2020 Источник: Интерфакс
Южная Корея в 2021 году приступит к строительству первого собственного авианосца, сообщил в среду американский телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны страны.
"Авианосец водоизмещением 30 тыс. тонн будет способен доставлять солдат, оборудование и различные материалы и будет оснащен истребителями с вертикальным взлетом", - цитирует канал сообщение оборонного ведомства Южной Кореи.
"Благодаря ему Южная Корея сможет эффективнее предотвращать угрозы на море", - отмечается в пресс-релизе.
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