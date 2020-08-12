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Вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России, не прошла еще третью фазу исследований

19:20 12.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Зарегистрированная в России вакцина от коронавируса не прошла еще третью фазу исследований. Это сегодня подтвердил директор института Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что документы для проведения третьей фазы еще готовятся, однако, финансирование пока не получено. Ранее в ряде стран скептически отнеслись к сообщениям, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Западные эксперты говорят, что подобные препараты должны в обязательном порядке проходить вторую и третью фазы испытаний.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что критика в адрес российского лекарства против инфекции вызвана страхом других государств перед сильным конкурентом.

Первую партию вакцины, по словам Мурашко, выпустят уже в течение двух недель.  Эхо Москвы

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