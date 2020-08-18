В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
19:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военных получили ранения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс- службе Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.
"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - отметили в военном ведомстве.
Там также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Кроме того, руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.
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