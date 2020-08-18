0
0
115
НОВОСТИ

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

19:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военных получили ранения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс- службе Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - отметили в военном ведомстве.

Там также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Кроме того, руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:49 18.08.2020
Собянин ввел сертификаты взамен "сгоревших" путевок на детский отдых
0
47
19:40 18.08.2020
В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии
0
69
19:10 18.08.2020
В совете белорусской оппозиции заявляют, что не планируют захват власти незаконными способами
0
114
19:09 18.08.2020
Зараженным COVID-19 российским туристам не помогут в Турции
0
112
18:30 18.08.2020
Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
0
164
18:10 18.08.2020
Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии
0
201
17:58 18.08.2020
Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность
0
258
17:40 18.08.2020
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти
0
249
17:12 18.08.2020
Спецтрибунал по Ливану признал виновным Селима Айяша по делу об убийстве Рафика Харири
0
214
17:00 18.08.2020
Посол РФ в Белоруссии заявил, что не собирается встречаться с представителями оппозиции
0
233

Возврат к списку