Песков не стал строить предположения о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал во вторник в беседе с журналистами не вдаваться в "эвентуальные рассуждения" о том, как будет действовать Кремль, если Александр Лукашенко не удержится у власти в Белоруссии.

"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим. Я бы не стал обсуждать эту тему", - сказал Песков.