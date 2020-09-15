Навальный сообщил, что дышит самостоятельно

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике "Шарите" дышит без посторонней помощи.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось", - написал он во вторник в "Инстаграме".

На опубликованном им фото из больничной палаты блогер находится в окружении своей семьи.