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НОВОСТИ

Население РФ сократилось на 316 тысяч человек за семь месяцев

11:30 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Население России сократилось на 316 тысяч человек за семь месяцев. Это, согласно данным Росстата, на 106 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда население сократилось почти на 210 тысяч. В целом по стране число умерших превысило число родившихся примерно в 1,5 раза. При этом, естественный прирост населения зафиксирован в 14 субъектах Федерации. За аналогичный период прошлого года он наблюдался в 17 субъектах.  Эхо Москвы

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