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НОВОСТИ

Два проекта Москвы вышли в финал международного конкурса "умных городов"

08:56 23.09.2020 Источник: РОСБАЛТ

Московские проекты "Активный гражданин" и мобильное приложение "Моя Москва" вошли в число финалистов международного конкурса "умных городов" WeGO.

«Современные цифровые решения применяются у нас во всех ключевых сферах. Для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни. С его помощью можно получать нужные услуги и участвовать в развитии города», — пояснила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, «Активный гражданин» стал финалистом в категории "Открытость и инклюзивность города", в которой оцениваются проекты, связанные с краудсорсингом, открытыми данными, участием местных жителей в управлении городом и их доступом к современным информационным технологиям. В то время как приложение "Моя Москва" стало одним из лучших в категории "Эффективность правительства".

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