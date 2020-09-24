Кремль не выдвигал Путина на Премию мира, но будет хорошо, если ее присудят - Песков
14:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не выдвигал президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской Премии мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг.
"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель", - прокомментировал представитель Кремля соответствующую заявку писателя Сергея Комкова.
"Если решение будет принято (о присуждении премии - прим.ТАСС) - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного", - сказал Песков.
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