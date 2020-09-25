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НОВОСТИ

Польша не намерена прерывать дипломатические отношения с Минском - МИД республики

12:20 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом корр. ТАСС заявили в пятницу в МИД республики.

"Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией", - указала пресс- служба ведомства.

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