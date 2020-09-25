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Навальный поблагодарил пилотов самолета и омских врачей за спасение жизни

16:12 25.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение жизни. В Instagram он написал, что сотрудники медслужбы аэропорта, «пилоты и первые медики» подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни.

«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — говорится в публикации. По мнению Навального, его хотели отравить с расчётом, чтобы он скончался из-за отсутствия медпомощи на борту.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, который летел в Москву из Томска. Борт экстренно произвёл посадку в Омске. Навального доставили в токсикологическое реанимационного отделение больницы скорой помощи. Позже самолётом блогера вывезли в Берлин, где он провёл в больнице 32 дня.  Говорит Москва

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